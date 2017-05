Donald Trump ne survolera pas le territoire bruxellois

Les avions officiels du Président américain ne survoleront pas le territoire bruxellois. D’après l’UBCNA, les pistes préférentielles principales 25 ne sont pas en service depuis ce matin. En causes : le non respect de Belgocontrol des ordres ministériels de sélection des pistes et un léger vent de secteur EST. Conséquences : tous les atterrissages se feront aujourd’hui en piste 01 par le Brabant wallon et les décollages en piste 07 vers Louvain.

L’Air Force One décollera donc depuis la piste 07 vers Louvain.

L’UBCNA précise que si l’avion du Président Trump avait survolé le territoire bruxellois, il n’aurait pas été sanctionné pour dépassement des normes de bruit. Les avions de chefs d’État sont considérés comme des vols militaires exonérés. Ils ne sont pas soumis au respect des normes de bruit bruxelloises.

(Photo : Belga)