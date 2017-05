Trump-Macron se rencontreront à Bruxelles le 25 mai en marge du sommet de l’Otan

Donald Trump va rencontrer pour la première fois le président élu français Emmanuel Macron en marge du sommet de l’Otan à Bruxelles le 25 mai, a annoncé lundi la Maison Blanche après une conversation téléphonique entre les deux hommes.

« Le président Trump a fait part de son souhait de travailler étroitement avec le président élu Macron pour faire face à des défis communs et il a souligné la longue et solide tradition de coopération entre les Etats-Unis et son plus vieil allié, la France« , a poursuivi la Maison Blanche. Dès dimanche, le président américain avait félicité Emmanuel Macron pour sa « large victoire », dans un tweet. Le magnat de l’immobilier n’avait pas directement pris position dans l’élection présidentielle française, mais il avait laissé entendre que la récente attaque terroriste perpétrée à Paris profiterait à la candidate d’extrême droite Marine Le Pen. Nombre de ses partisans ont pour leur part soutenu activement Marine Le Pen, qui affrontait Emmanuel Macron au second tour.