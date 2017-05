Trois chantiers d’envergure à Bruxelles dès cette semaine : voici les endroits à éviter

Cette semaine, trois chantiers de voirie vont particulièrement perturber le trafic routier dans les rues de la Région bruxelloise. On fait le point sur les perturbations attendues durant ces prochaines semaines.

Chaussée d’Ixelles

La deuxième phase des travaux de la chaussée d’Ixelles a débuté ce lundi avec le lancement du gros oeuvre entre la rue Souveraine et la rue de l’Athénée. Sur cette portion, le trafic est tout simplement interrompu. Des déviations sont mises en place pour les automobilistes entre les rues du Conseil, Sans Souci et de la Tulipe. Pour les usagers des bus 54 et 71, des déviations sont également en place entre la place Flagey et la Porte de Namur, et entre l’avenue Louise et la Porte de Namur. Ces travaux devraient durer jusqu’au mois d’octobre.

Porte de Ninove

Les voies de tram sont désormais mises en place, les travaux peuvent entrer dans une nouvelle phase. Cette fois, la voirie va être entièrement réaménagée, causant des problèmes de circulation au niveau de l’arrêt de tram Triangle, jusqu’à la Porte de Ninove. Des déviations seront mises en place au fil des semaines, jusqu’en juillet. Les trams doivent circuler normalement durant ces travaux.

Porte de Hal

Le tunnel de la Porte de Hal va entrer dans sa deuxième phase de travaux. Le tunnel sera fermé à la circulation jusqu’au 28 juin. La police conseille d’éviter le secteur et de poursuivre sa route via la place Louise et la gare du Midi. Les transports en commun restent par contre disponibles.

