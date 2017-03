Trois avocats pour défendre Me Martins

Mes Michel Bouchat, Jean-Philippe Mayence et Jean-Pierre Buyle interviendront aux côtés de l’avocat Olivier Martins, placé sous mandat d’arrêt mardi, ont indiqué mercredi Mes Bouchat et Buyle.

Me Olivier Martins a été inculpé mardi du chef de membre d’une organisation criminelle et placé sous mandat d’arrêt. Il est soupçonné d’avoir été impliqué dans la tentative d’évasion de la prison de Saint-Gilles du trafiquant de drogue Mohamed Benabdelhak, survenue le 13 avril 2014. En cas de perquisitions dans ce dossier, un représentant du bâtonnier devra être présent, afin de vérifier que les pièces éventuellement emportées ont bien trait au dossier concerné, rappelle l’avocat pénaliste Adrien Masset. L’accent du sud d’Olivier Martins, au barreau de Bruxelles depuis 1995, est bien connu des cour d’assises. C’est avec le procès de Basri Bajrami, ancien complice de Patrick Haemers, que le grand public découvrira le Perpignanais. Par la suite, Me Martins a défendu Abdallah Aït Oud, reconnu coupable en juin 2008 d’avoir enlevé, violé et tué les petites Stacy et Nathalie et condamné à la perpétuité. Plus récemment, il avait obtenu la libération de Faycal Cheffou, soupçonné d’être impliqué dans les attentats à Bruxelles. Le pénaliste fût encore le conseil de Fouad Belkacem, porte-parole de Sharia4Belgium, et, par le passé, de Brahim Abdeslam, l’un des kamikazes des attentats de Paris, lorsque celui-ci était poursuivi à Bruxelles pour des vols de cartes d’identité. La chambre du conseil doit se prononcer vendredi sur le maintien en détention de Me Martins (Belga)