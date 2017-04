Tribunal d’Application des Peines : décision le 10 mai concernant la demande de libération de Geneviève Lhermitte

Le tribunal de l’application des peines (TAP) de Bruxelles rendra sa décision le 10 mai prochain concernant la demande libération de Geneviève Lhermitte, selon l’avocat de cette dernière, Me Nicolas Cohen. Geneviève Lhermitte a été condamnée à la réclusion à perpétuité pour avoir égorgé ses cinq enfants en 2007 à Nivelles.

Les parties ont pris la parole, mardi matin, devant le TAP et le juge a pris l’affaire en délibéré. Il rendra une décision le 10 mai prochain. Me Nicolas Cohen, le conseil de la détenue, n’a pas souhaité, à ce stade, faire davantage de commentaires sur les débats. Dix ans après les faits, Geneviève Lhermitte, âgée de 48 ans, peut désormais prétendre à une libération conditionnelle, et à des permissions de sortie depuis plusieurs mois déjà. Elle n’a encore bénéficié d’aucune sortie de la prison, selon son conseil. Le 28 février 2007, Geneviève Lhermitte a commis un quintuple infanticide, dans sa maison familiale à Nivelles, en l’absence de son époux, Bouchaïb Moqadem, qui était en voyage à l’étranger. Elle avait assommé puis égorgé ses cinq enfants. Le plus petit, Mehdi, avait 3 ans. La plus âgée, Yasmine, avait 14 ans. Elle a été jugée par la cour d’assises de Nivelles, en 2008, et condamnée à la réclusion à perpétuité. Depuis, elle purge sa peine à la prison de Forest-Berkendael. (Belga)