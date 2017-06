Travaux d’entretien du Ring à Tervuren : risque de bouchons

Des travaux d’entretien ont débuté ce lundi sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Wezembeek-Oppem et Tervuren. Ils ont ainsi causé des embarras de circulation supplémentaires. Les files encombrent surtout le ring extérieur (temps d’attente de 45 minutes) mais aussi l’E411, entre Overijse et le carrefour Léonard (30 minutes).

Chantier jusqu’au 31 juillet

Les véhicules ne peuvent emprunter, dans les deux sens, que deux voies rétrécies sur les rings intérieur et extérieur de Bruxelles, entre Tervuren et Woluwe-Saint-Etienne, et ce, jusqu’au 31 juillet compris. Des limitations de vitesse sont également appliquées. L’impact des travaux pendant l’heure de pointe matinale semble raisonnable, selon le centre de mobilité flamand (Vlaams Verkeerscentrum), « mais nous allons surtout tenir à l’œil l’heure de pointe en soirée« , a-t-il souligné.

Photo : Intant Street View