Transparence et éthique : le groupe de travail du parlement bruxellois entend ne pas traîner en chemin

Le groupe de travail composé des chefs de file des groupes de la majorité et de l’opposition du parlement bruxellois, mis en place pour plancher sur une série d’initiatives destinées à améliorer la gouvernance publique et l’éthique politique en Région bruxelloise, s’est réuni une première fois vendredi matin.

Les différentes formations ont convenu d’y déposer dans les jours qui viennent leurs propositions en la matière. On devrait davantage entrer dans le vif du sujet d’ici quinze jours, lors de la prochaine réunion. Il a été convenu que le groupe de travail serait présidé par le président du parlement, Charles Picqué, ce qui n’était pas encore le cas vendredi matin, a-t-on appris dans l’entourage de celui-ci. Globalement, tous semblent conscients de la nécessité d’avancer rapidement et d’opérer un tri dans ce sens entre les mesures pouvant rapidement faire l’objet d’un consensus, et donc de décisions, et les autres. Il a également été convenu de veiller à articuler les mesures prises par le parlement avec celles qui seront le fruit des initiatives du gouvernement bruxellois. Un travail de coordination sera assuré dans ce sens, a-t-on indiqué à la présidence du parlement, à l’issue de la réunion (Belga)