Trains, métros : à quoi faut-il s’attendre ce week-end ?

La jonction ferroviaire Nord-Midi à Bruxelles sera fermée dès le passage du dernier train vendredi soir jusqu’au premier train mardi matin, afin de réaliser d’importants travaux d’infrastructure. Des trains navettes effectueront la liaison entre les gares de Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi via la ceinture ferroviaire ouest, tandis que la gare de Bruxelles-Central ne sera pas desservie. Certaines lignes seront déviées et d’autres scindées. Pour plus d’infos, regardez notre reportage.

Et puis, la circulation des métros sur la ligne 6 sera interrompue entre les stations Simonis et Roi Baudouin, dès demain samedi jusque lundi soir. Les métros seront remplacés par des navettes de bus. Un aiguillage doit être remplacé.

http://www.stib-mivb.be/article.html?l=fr&_guid=40cb3ce7-de07-3510-7793-b71547625de1