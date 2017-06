Trafic de stupéfiants : 20 personnes emmenées pour audition approfondie

20 personnes ont été emmenées pour audition approfondie, suite à 30 perquisitions dont 11 à Bruxelles, dans le cadre d’un dossier de trafic de stupéfiants, indique le parquet fédéral, qui a chargé un juge d’instruction namurois d’une instruction sur les pratiques d’une éventuelle organisation criminelle qui agirait comme « facilitateur » de la production de stupéfiants. Il s’agit d’une société dont l’objet officiel est entre autres la vente en gros de matériel et produits horticoles et qui exploite plusieurs magasins, situés notamment à Ixelles et Jette. Mais la justice soupçonne l’entreprise de couvrir en réalité la vente du matériel nécessaire à la culture du cannabis.