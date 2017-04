Tous les magasins Brico ont rouverts leurs portes

Tous les magasins en gestion propre du groupe Brico sont à nouveau ouverts, a annoncé mardi Myriam Delmée, vice-présidente du SETCa. Plusieurs enseignes de la chaîne de magasins de bricolage étaient fermés le week-end dernier et lundi, en Wallonie et à Bruxelles, à la suite d’un mouvement de grève entamé après l’échec des négociations entre direction et syndicats. Mais à l’issue de négociations entre les deux parties, qui ont perduré jusque 02h00 du matin mardi à l’hôtel Gosset de Grand-Bigard, un texte a été mis sur la table par la direction. Les délégués syndicaux doivent à présent consulter leur base afin de se prononcer.

« On va prendre le temps de tenir les assemblées du personnel et d’analyser les propositions faites par la direction. Il s’agira d’évaluer si ces propositions sont suffisantes ou pas pour les travailleurs », a fait savoir Myriam Delmée, vice-présidente du Setca. « Une attitude définitive sera prise le 24 avril », a-t-elle précisé à la mi-journée mardi. Le mouvement de protestation a été entamé après l’échec des négociations entre direction et syndicats la semaine dernière concernant le plan « Back to Growth » de la direction. Celui-ci prévoit, entre autres, des réductions salariales ainsi qu’une plus grande polyvalence et davantage de flexibilité de la part des travailleurs. (Belga)