« Tous fous? Parler autrement de la santé mentale », c’est le titre de la conférence organisée ce jeudi soir par la Fondation Roi Baudouin. Parler ouvertement de la maladie mentale, ce n’est pas évident. Le sujet est encore tabou et perçu comme complexe. Cette « expérience » constitue aussi un donné collectif et culturel : différentes représentations sociales déterminent comment les troubles psychiques peuvent être interprétés.

Avec cette conférence, les Fonds Julie Renson et Reine Fabiola et la Fondation Roi Baudouin souhaitent contribuer au développement d’une communication équilibrée et nuancée autour des troubles psychiques. Une communication qui stigmatise moins, voire plus du tout. Car, ces tabous font des dégâts. La manière dont on envisage et parle des troubles psychiques a une influence sur l’apparition, le traitement et les possibilités de rétablissement. Nous devons donc devenir plus conscients de cet impact.

Yves Dario, le coordinateur du projet était l’invité de #M le Mag de la rédac.