Tournée minérale: des conséquences sur l’horeca ?

La « tournée minérale », l’opération lancée par la Fondation contre le cancer à laquelle participent quelque 100.000 personnes, nuit à la santé de l’horeca, estime le SNI. « Moins de clients, moins de consommations et une baisse du chiffre d’affaires d’environ 10% pour 42% des exploitants du secteur », dénonce le syndicat neutre pour indépendants dans un communiqué. Près d’un exploitant sur deux constate une baisse de la consommation d’alcool, de 15% en moyenne, et quatre sur dix ont enregistré une baisse de 10% de leur clientèle, poursuit le SNI pour qui cette campagne est « louable » mais « cible les mauvaises personnes ». « Si nous voulons induire un vrai changement de mentalité, il faut plutôt mettre en place des campagnes chocs de sensibilisation publique. Des initiatives de courte durée ne changent rien de manière structurelle et provoquent de sérieux dégâts financiers dans le secteur », conclut le SNI en demandant « avec insistance à tous les preneurs d’initiative de d’abord bien réfléchir avant de lancer une nouvelle tendance ». (Belga)

Reportage: Jérémy Audouard