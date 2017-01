Tournai, Bruges et Bruxelles créent l’Association des Villes Belges du Patrimoine Mondial

Les Bourgmestres de Bruges, Tournai et Bruxelles ainsi qu’un représentant de chacune des trois Régions du pays ont officialisé la création de l’ « Association des Villes Belges du Patrimoine Mondial ». Les objectifs de cette association : créer et développer un réseau constitué des villes belges avec du Patrimoine Mondial Culturel et Naturel et /ou du Patrimoine inscrit sur la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité, optimiser la coopération et l’expertise concernant la gestion du Patrimoine en question, promouvoir la valeur universelle exceptionnelle du Patrimoine en question auprès d’un large public.