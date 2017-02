Touring déplore l’absence de mesures pour pallier la fermeture du tunnel porte de Hal

Touring met en garde contre le chaos sur la petite ceinture qui sera engendré dans les semaines et mois à venir par la fermeture pour travaux du tunnel porte de Hal. « Des mesures temporaires sont nécessaires pour aider les gens à rejoindre leur boulot », estime l’organisation de mobilité, craignant pour le sort des 48.000 automobilistes qui empruntent cet axe chaque jour.

À partir de lundi, le tunnel sera fermé à la circulation dans les deux sens pour une durée de 21 jours. Une longue période de perturbations s’ensuivra car des travaux, échelonnés jusqu’à mars 2018, y auront lieu en plusieurs phases ne nécessitant pas une fermeture complète. Celle-ci se répétera toutefois durant plus d’un mois, du 30 mai au 3 juillet. « La Région aurait pu profiter des vacances scolaires pour cette fermeture mais la Ville de Bruxelles s’y oppose toutefois pour ne pas compromettre la tenue de la Foire du Midi, qui a lieu à cette période« , explique Touring, déplorant l’absence de vision et de coordination de ces fermetures. L’organisation s’inquiète du manque de mesures visant à fluidifier le trafic telles qu’une adaptation des feux de signalisation des voies de surface parallèles au trajet du tunnel, une autorisation de la circulation sur les voies réservées aux bus ou la présence d’agents de police aux carrefours situés sur l’itinéraire de surface. Touring plaide en outre pour permettre aux navetteurs d’utiliser (gratuitement) les parkings situés à la périphérie et proches d’une station de métro, comme les parkings CERIA et Erasme ou ceux des centres commerciaux. Elle demande enfin que la capacité des lignes de métro et de tram soit renforcée afin d’absorber le flux de navetteurs supplémentaire. (Photo Belga)