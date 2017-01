Titres-services en Flandre : DéFI assigne Sodexo en justice

Depuis la régionalisation des titres-services le 1er janvier 2016, les communications de Sodexo à ses utilisateurs francophones domiciliés dans les communes à facilités se sont faites, du jour au lendemain, non plus en français mais uniquement en néerlandais.

Face à cette situation, la députée-échevine DéFI Véronique Caprasse a adressé une plainte à madame Flohimont, vice-gouverneur du Brabant flamand. Le parti a ensuite réalisé une grande campagne d’information à destination des utilisateurs lésés pour qu’ils réclament directement auprès de Sodexo le respect de leurs droits. Mais pour DéFI la situation est demeurée insatisfaisante, poussant le parti à mettre la société Sodexo en demeure de garantir une information, tant générale que personnalisée, dans les deux langues.

Comme l’explique Sophie Rohonyi, présidente de DéFI Périphérie : “Force est de constater qu’un an plus tard, Sodexo ne garantit toujours pas de prise en charge adéquate de ses utilisateurs francophones domiciliés en Flandre, et ce malgré nos deux mises en demeure en ce sens : le service téléphonique et la procédure pour la création d’un compte en français sont intégralement en néerlandais, l’onglet pour les communes à facilités reste très difficilement repérable, de même que les titres et l’attestation fiscale s’y référant restent délivrés en néerlandais.”

Conséquence : DéFI a décidé d’assigner la société en justice, sous la forme d’une action en responsabilité devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.