The National Golf : enfin un nouveau parcours de golf de 18 trous en Région bruxelloise

Les golfeurs professionnels belges sont heureux : ils disposent depuis ce lundi d’un tout nouveau parcours de 18 trous aux abords de Bruxelles. Un terrain de 64 hectares est ainsi dédié à la pratique de ce sport sur l’ancien site de l’hippodrome de Sterrebeek, qui a fermé ses portes en 2001 après 75 ans d’existence. Ce nouveau terrain, réalisé dans le cadre du projet Sterea, a représenté un investissement de 125 millions d’euros et permettra aux meilleurs golfeurs belges de s’entraîneur sur un parcours compétitif.

Ce terrain accueillera en effet The National Golf Academy, une école de golf créée l’an dernier, menée par l’entraîneur belge Michel Vanmeerbeek, et accueillant déjà 400 membres. Les golfeurs professionnels belges Nicolas Colsaerts, originaire de Schaerbeek, Thomas Pieters, et Thomas Detry étaient notamment présentés pour inaugurer ce nouveau terrain exceptionnel pour les spécialistes. L’idée d’une compétition sportive internationale fait d’ailleurs son chemin afin de promouvoir ce nouveau projet.

Un hôtel de près de 90 chambes, et une brasserie, menée par le chef Sven Dumont avec la collaboration d’Yves Mattagne et Wout Bru, seront également installés dans les prochains mois. Le projet Sterea devrait ainsi être construit d’ici 2021.