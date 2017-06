Terrorisme : des peines de deux à dix ans de prison contre six prévenus en appel

L’affiche du film d’animation « Red Shoes & the 7 Dwarfs », parodie de « Blanche-Neige et les Sept Nains » a créé une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. L’actrice Chloë Grace Moretz, qui a prêté sa voix au film, s’est dite « furieuse ». « Et si Blanche-N … lire plus

Belga