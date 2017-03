Tentative d’évasion de la prison de Saint-Gilles : deux nouvelles inculpations

Deux hommes âgés de 33 et 60 ans, David M. et Luigi M., ont été placés sous mandat d’arrêt mardi et mercredi dans le cadre de l’instruction ouverte après la tentative d’évasion de Mohamed Benabdelhak de la prison de Saint-Gilles le 13 avril 2014, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles, confirmant ainsi une information parue sur le site du quotidien La Dernière Heure. Les deux hommes, qui seraient un père et son fils, ont été inculpés de prise d’otages, tentative d’évasion qualifiée, tentative de meurtre, incendie volontaire et dirigeant d’organisation criminelle. Tous deux ont été placés sous surveillance électronique.

L’arrestation des deux suspects intervient huit jours après celle de Me Olivier Martins, placé mardi dernier sous mandat d’arrêt et inculpé du chef de membre d’une organisation criminelle dans le même dossier. L’avocat est en effet soupçonné d’être impliqué dans la tentative d’évasion de la prison de Saint-Gilles de Mohamed Benabdelhak. La chambre du conseil a décidé vendredi dernier de le placer sous bracelet électronique.

Plusieurs médias ont fait allusion à des liens entre Me Martins et l’assassinat de Frédéric et Claude Hilger, deux frères autrefois impliqués dans le grand banditisme et qui auraient joué un rôle dans la tentative de libération de Mohamed Benabdelhak, dans l’assassinat de Johan Verhaeghe, un droguiste de Kampenhout, ainsi que dans l’incendie à l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC).

Selon Mes Michel Bouchat et Jean-Philippe Mayence, les avocats d’Olivier Martins, ces faits n’aucun lien avec leur client. Claude et Frédéric Hilger avaient disparu le 8 mars 2016 et deux jours plus tard, les restes de leurs dépouilles qui avaient été dissoutes dans de l’acide, avaient été retrouvés à Seneffe, dans une camionnette extraite du canal.

L’enquête a montré que les deux frères étaient partis le 8 mars d’un restaurant appartenant à la famille M. Cette dernière possède un restaurant à la Porte de Namur et deux autres à Zaventem. Dans le cadre de l’instruction concernant l’assassinat des frères Hilger, plusieurs perquisitions avaient déjà été effectuées dans des restaurants. Ce fut encore le cas jeudi dernier.

Les enquêteurs supposent que les frères Hilger ont pu jouer un rôle dans la tentative d’évasion de Mohammed Benadbelhak mais qu’ils ont ensuite été éliminés, soit parce que la tentative d’évasion avait échoué, soit pour éviter qu’ils ne parlent. L’acide dans lequel leur corps avait été dissous, a peut-être été achetée à Johan Verhaeghe, un homme originaire de Kampenhout qui exploitait une droguerie à Schaerbeek et qui a été assassiné début mai 2016 dans l’allée menant à sa maison.

L’incendie criminel à l’INCC qui s’est produit dans la nuit du 28 au 29 août 2016 aurait eu pour objectif de détruire une chaussure retrouvée dans le cadre de l’instruction sur l’assassinat des frères Hilger. Cette chaussure avait été trouvée dans la camionnette dans laquelle les restes des dépouilles des deux frères avaient été découverts. Peu avant l’incendie criminel, un inconnu s’étant fait passer pour un enquêteur de la police judiciaire fédéral de Charleroi, avait appeler l’INCC pour se renseigner sur cette chaussure.

