Le « convenience store » s’impose de plus en plus à Bruxelles. Ce terme désigne un magasin de « dépannage » qui adapte son offre aux besoins des clients. Une tendance commerciale suivie dans plusieurs librairies. On n’y trouve non seulement des journaux et magazines, mais aussi des produits alimentaires courants et des produits de grande consommation. Les horaires y sont aussi souvent rallongés, un peu à l’image des night-shops.

Reportage : Jennifer Istace et Thierry Duboquet