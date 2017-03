La température a atteint les 17 degrés cet après-midi à Bruxelles et les bruxellois semblent en avoir profité. Les terrasses de la place Saint-Géry étaient bondées, et les patrons de cafés, s’ils n’avaient pas encore connaissance de leur chiffre d’affaire, estimaient une augmentation de la fréquentation de 50% par rapport à un jour plus froid.

DUPLEX : Laura Duclerc