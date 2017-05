Télédon : plus de 3.000 personnes ont déjà fait une promesse de don d’organes

Ce samedi soir, BX1 et les télévisions locales francophones diffuseront la grande soirée de clôture de la campagne Télédon, destinée à promouvoir le don d’organes et le don du sang. Plus de 3.000 personnes ont déjà fait une promesse de don d’organes sur le site officiel du Télédon.

Car une personne qui se propose comme donneur d’organes peut sauver jusqu’à six vies !