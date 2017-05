Télédon : comment devient-on donneur d’organe ?

L’opération Télédon se poursuit jusqu’au 20 mai. Bx1 et les télévision locales se mobilisent pour appeler aux dons d’organes et de sang. Comment devient-on officiellement donneur d’organe, une fois la promesse enregistrée sur le site ? Quelles sont les démarches à faire ? Les données (prénom, code postal et date de naissance) du donneur sont envoyées à la commune de résidence. Ensuite la personne doit se procurer une déclaration officielle de donneur. Il est important d’en avertir sa famille.

REPORTAGE de Alice Vandenbroucke et Béatrice Broutout