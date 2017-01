Taxe kilométrique : une menace pour les entreprises alimentaires, selon Fevia

« La taxe au kilomètre menace le chiffre d’affaires, les bénéfices et l’emploi des entreprises alimentaires« , dénonce mardi Fevia. La Fédération de l’industrie alimentaire se base sur une enquête interne menée auprès de 134 membres. Selon 48% des entreprises alimentaires qui ont participé à l’enquête, la taxe au kilomètre, entrée en vigueur le 1er avril 2016, ferait chuter le chiffre d’affaires de plus de 1%. Pour 13% des entreprises, il s’agit même de plus de 5 %. « L’impact sur le chiffre d’affaires est donc encore plus élevé que les 0,3% ou 145 millions d’euros annoncés par une étude prospective menée par Transport and Mobility Leuven (TML) l’année dernière« , indique Fevia.

Par ailleurs, près de 10% des entreprises interrogées confirment que l’emploi dans leur entreprise a diminué de 1 à 2%, et 5% des entreprises soutiennent que l’emploi a diminué de plus de 2%. Selon Chris Moris, directeur général, « plus de trois quarts de nos entreprises indiquent qu’elles paient l’intégralité de la taxe au kilomètre. Les entreprises alimentaires n’arrivent pas ou peu à facturer ce surcoût à leurs clients. De plus, cette taxe au kilomètre s’ajoute à de nombreuses autres taxes auxquelles les entreprises alimentaires sont confrontées. Les conséquences sont faciles à deviner: la rentabilité moyenne diminue de 1 à 2%. Pour 30% des entreprises, cette diminution dépasse les 2%« , estime-t-il. Jean Eylenbosch, président, appelle les autorités à mettre en place « une politique de mobilité ambitieuse« . Il réclame également l’autorisation de poids lourds transportant 36 palettes au lieu des 33 palettes actuelles et appelle la Flandre et Bruxelles à suivre l’exemple de la Wallonie en n’indexant pas la taxe en 2017. (Belga)