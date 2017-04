Tax-on-web : 88 nouveaux codes pour la déclaration d’impôts 2017

Le SPF Finances a revu et corrigé la déclaration d’impôts 2017, celle qui concerne donc les revenus de 2016. Pas moins de 88 codes ont été ajoutés, 13 supprimés pour un total de 885. Si les chiffres semblent donner le tournis, le SPF rappelle que « 82% des citoyens utilisent moins de 20 codes et seuls 0,03% remplissent plus de 60 codes ». En 2016, 3,68 millions de déclarations ont été rentrées via Tax-on-web, soit 110.000 de plus qu’en 2015, 2,16 millions via une proposition de déclaration simplifiée et 980.000 en version papier.

Interview – Nicolas Franchomme