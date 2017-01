Tarif des consultations médicales : gel de la situation pendant 1 mois

L’accord médico-mutualiste 2016-2017, qui doit notamment convenir du prix des consultations, n’est pas encore enterré. Des syndicats de médecins s’étaient exprimés en faveur du démantèlement de cet accord, mais cette procédure va être gelée durant un mois afin d’encore donner une chance à la concertation. « Durant ce mois, les dispositions de l’accord ainsi que les tarifs restent d’application« , a indiqué jeudi l’INAMI dans un communiqué.

L’Absym, le plus grand syndicat de médecins du pays, avait récemment demandé la résolution de l’accord 2016-2017. Les médecins n’étaient pas d’accord avec ce qu’ils appellent des mesures d’économies unilatérales du gouvernement. C’est surtout la retenue de deux tiers de l’index sur les honoraires des médecins qui posait problème. En raison de la procédure entamée par les syndicats, l’accord aurait cessé d’exister à partir du 28 janvier (30 jours après la publication des mesures d’économie dans le Moniteur belge, NDLR), et les médecins n’auraient plus été tenus légalement de suivre les termes de l’accord. La résolution a été gelée mercredi pour un mois par la Commission nationale médico-mutualiste (CNMM) qui souhaite « encore offrir un maximum de chances de réussite à la concertation ». Le chef de cabinet de la ministre des Affaires sociales, Maggie De Block (Open Vld), était présent à la réunion de la CNMN, mercredi. La Commission qui a programmé une nouvelle réunion le 24 février, demande que le gouvernement entame une concertation au cours de cette période (Belga)