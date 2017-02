Survol : les compagnies aériennes dans l’expectative

Les compagnies aériennes TUI Fly et Thomas Cook Airlines sont dans l’expectative face aux nouvelles règles plus strictes en matière de bruit qui entreront en vigueur à partir de minuit, au-dessus de la Région bruxelloise. Les deux compagnies insistent pour obtenir une décision rapide et définitive pour les vols vers et au départ de Brussels Airport. « Il s’agit d’un énième chapitre dans un long roman politique. Nous pensons qu’il ne sera pas le dernier« , souligne Piet Demeyere, porte-parole chez TUI Fly. Des changements dans le schéma de vol ne sont pas à l’ordre du jour. « On ne peut pas faire cela comme ça. Nous avons des créneaux horaires (slots) à Brussels Airport et dans d’autres aéroports que nous devons respecter. Nous devons aussi honorer nos engagements vis-à-vis de nos passagers« , explique Piet Demeyere.

Chez Thomas Cook Airlines, on souhaite étudier la décision sur le fond avant de se prononcer. « Mais est-il logique qu’un avion qui décolle ou atterrit selon les horaires prévus et via les routes imposées reçoive une amende? « , se demande-t-on. Les deux compagnies demandent aux différents gouvernements qu’ils se prononcent clairement sur ce dossier. Début février, la compagnie irlandaise Ryanair avait indiqué ne plus vouloir investir davantage à Brussels Airport tant que le problème des nuisances sonores générées par l’aéroport n’est pas réglé. (Belga)