Survol : encore une réunion pour rien

Les ministres des différents gouvernements du pays impliqués dans le dossier des nuisances sonores de l’aéroport de Bruxelles (Zaventem) se sont vus dimanche matin au cours d’une réunion, à la veille d’un comité de concertation très attendu.

Cette réunion n’a pas permis plus d’avancée que celle de ce vendredi entre chefs de cabinet. « C’était pour la galerie », a confié l’un des participants à Belga. Le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot (MR) avait convié les ministres bruxellois Céline Fremault (cdH) et Didier Gosuin (DEFI), la ministre flamande Joke Schauvliege et le ministre wallon René Collin. Aucun texte de compromis n’a été présenté au cours de cette réunion.

Le comité de concertation fédéral-régions doit se réunir ce lundi à 08 heures.

BELGA.