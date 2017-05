Survol de Bruxelles : plus de 120 000 plaintes ont été enregistrées en 2016

En 2016, le service a traité 120.017 dossiers émanant de 2479 requérants. C’est la première fois que le rapport du médiateur analyse le nombre de plaintes par commune. Les communes bruxelloises d’où émanent le plus de plaintes sont Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Haren, Evere ou encore Schaerbeek. Les 4 premiers mois de 2017 confirme la hausse des plaintes. On comptabilise entre 10 000 et 15 000 plaintes par mois, en moyenne. Le médiateur de l’aéroport propose des solutions.

REPORTAGE de Marie-Noëlle Dinant et de Frédéric De Henau