Survol de Bruxelles : le gouvernement bruxellois propose de maintenir la tolérance sous conditions

Le gouvernement bruxellois réuni jeudi a formulé une proposition visant à maintenir la souplesse dans la perception des amendes infligées aux compagnies aériennes en cas d’infraction aux normes bruxelloises de bruit de mise depuis 15 ans. Il a soumis ce maintien à trois conditions : la suppression des vols sur la route du canal survolant la capitale, celle du virage à gauche entre 06h et 7h du matin, et le respect strict des normes de vent principalement pour les atterrissages sur la courte piste 01, a annoncé jeudi le cabinet de la ministre bruxelloise de l’Environnement Céline Fremault (cdH).

Un geste fort pour une solution immédiate



« Pour le gouvernement bruxellois, tant le développement et l’attractivité économique de l’aéroport que la qualité de vie constituent des enjeux essentiels. Pour garantir cet équilibre, il pose aujourd’hui un geste fort en proposant une solution immédiate, responsable et équilibrée au gouvernement fédéral », a indiqué le cabinet de la ministre, dans un communiqué diffusé jeudi après-midi. Cette proposition intervient à quatre jours d’une réunion du comité de concertation entre les gouvernements fédéral et des entités fédérées. Y figure à l’agenda l’action en conflit d’intérêt initiée par la Région flamande, avec effet suspensif, contre la décision du gouvernement bruxellois de mettre fin à la souplesse de mise depuis plus de 15 ans dans la perception des amendes infligées aux compagnies aériennes dont les avions ne respectent pas les normes bruxelloises de bruit.

