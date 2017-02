Survol de Bruxelles : des associations et des riverains francophones et flamands proposent l’alternative de la piste 19

Des groupes d’action, les associations et les comités de quartier de huit communes de l’Oostrand Flamand et de Bruxelles-Est ont proposé ce lundi ce qu’ils considèrent comme des « mesures concrètes dans l’intérêt général ». Pour eux, le problème du survol de Bruxelles et des communes environnantes n’est pas inextricable.

La piste 19, la piste magique ?

Parmi les habitants, un consensus est en train d’émerger sur une solution équitable qui « garantit le future de l’aéroport, préserve l’emploi et respecte les droits à la santé publique« . Cette solution reviendrait à plus utiliser la piste 19 orientée nord-sud et suffisamment longue. Cette option fait déjà partie du plan durable du gouvernement bruxellois et du mouvement Pas Question. Actuellement, cette piste 19 n’est utilisée que du samedi après-midi jusqu’au dimanche après-midi. Une utilisation en semaine, et donc suivant le virage gauche, ferait qu’il n’y aurait plus de survol au-dessus de cette zone le matin, le midi et en fin de journée. Du coup, les nuisances sonores deviendrait un sujet obsolète.

Réaction furieuse de l’UBCNA

L’Union Belge Contre les Nuisances Aériennes a réagi à cette proposition qu’elle ne soutient pas. Pour l’UBCNA, toute utilisation intensive de la piste 19 au décollage pose d’énormes problèmes de sécurité et revient à déplacer le problème de la gauche vers la droite, et « créer un nouveau centre de contestation ailleurs« . Pour résoudre la problématique du survol de Bruxelles, l’UBCNA demande une réflexion globale (fin des vols de nuit, plafond de vols de jour, transfert du fret et du cargo ailleurs, programme d’expropriation et d’isolation).



Reportage – Anaïs Letiexhe et Michel Geyer