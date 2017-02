La communauté aéroportuaire s’est mobilisée ce matin pour sensibiliser les régions et le gouvernement fédéral à la nécessité de parvenir rapidement à un accord dans le dossier du survol de Bruxelles. Des représentants de compagnies aériennes mais aussi des employés, des syndicats et le patronat flamand ont déposé une pétition signée par plus de 1 800 travailleurs attachés à Brussels Airport.

Reportage : Marie-Noëlle Dinant et Béatrice Broutout