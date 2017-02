Survol de Bruxelles : 7 solutions proposées par le Conseil économique et social de la Région

La Région de Bruxelles-Capitale a annoncé sa décision de mettre fin à la tolérance qu’elle appliquait, jusqu’ici, en matière de contrôle du respect de son Arrêté Bruit, qui devrait entrer en vigueur à partir du mercredi 22 février 2017. Une réunion du Comité de concertation est prévue le lundi 20 février. Dans un communiqué, ce mercredi, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale demande qu’un calendrier resserré des travaux y soit adopté et plaide pour l’intégration de 7 actions.

Dans le détails, voici les différentes propositions :

1. étendre jusqu’à 7h les procédures en vigueur durant la nuit (quota count maximum, schéma d’utilisation des pistes, routes, …) ;

2. soutenir le Masterplan de Brussels Airport, en ce qu’il prévoit l’extension de la piste 25L vers l’Est afin d’éviter le survol des zones les plus densément peuplées sans porter atteinte à la capacité de trafic de l’aéroport ;

3. renforcer, durant la nuit, l’interdiction des avions les plus bruyants, sur base de critères précis et concertés ;

4. réactiver, autant que possible, la route du Ring ;

5. mettre en place un logiciel permettant aux contrôleurs aériens d’objectiver la détermination des pistes pour l’atterrissage et le décollage ;

6. mettre en place un Institut interfédéral indépendant de contrôle des procédures et des nuisances (également chargé d’un rôle de prévention / gestion des conflits) ;7. améliorer la sécurité juridique des procédures de vol sur base des principes suivants : moyennant le respect des six actions ci-dessus, une compagnie aérienne ne peut être sanctionnée pour dépassement d’une norme de bruit au-dessus d’un territoire régional s’il appert qu’elle a suivi, pour le vol querellé, l’ensemble des injonctions des contrôleurs aériens ; en cas de dépassement récurrent, une médiation est opérée par l’Institut interfédéral de contrôle.

