Suite à la vague de chaleur qui touche la Belgique, plusieurs crèches bruxelloises ferment à 12h

Pour faire face à la vague de chaleur qui touche actuellement la Belgique, les crèches bruxelloises ferment plus tôt afin de permettre aux enfants de rentrer auprès de leurs familles. Reportage dans une crèche de Jette, qui a décidé de fermer ses portes plus tôt dans la journée afin d’éviter ces hautes températures. Ces fortes chaleurs devraient heureusement cesser d’ici ce week-end, avec le retour à un mercure plus doux, autour de 20°C, selon l’IRM (Institut royal de Météorologie).

