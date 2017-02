Louer des vêtements de créateurs pour enfants et futurs mamans, c’est le projet lancé par l’enseigne bruxelloise « Tale Me ». Située rue Haute à Bruxelles, elle propose aux clients de prendre un abonnement. En contre partie, ils font leur choix parmi divers vêtements et les renouvellent tous les deux mois. L’objectif : mettre sur le marché des vêtements fabriqués dans les meilleures conditions possibles et favoriser l’économie circulaire. Le concept rencontre un beau succès à Bruxelles et commence à s’exporter. Un magasin éphémère vient de s’ouvrir à Paris et Berlin est miroité dans le courant de cette année.

Plus d’informations : http://kids.taleme-shop.com/

Reportage dans le 18h : Emilie Eickhoff et Camille Dequeker