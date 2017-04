Succès de la 9e Journée Propreté de la Ville de Bruxelles

Plusieurs centaines de riverains et d’enfants ont nettoyé leurs quartiers samedi dans le cadre de la 9e Journée Propreté de la Ville de Bruxelles. « Plus d’une dizaine d’actions citoyennes et associatives ont permis d’améliorer durablement la propreté tout en sensibilisant les habitants et les passants au nécessaire respect de l’espace public », indique la commune dans un communiqué.

En matinée, Manneken Pis a donné le coup d’envoi de la Journée Propreté en revêtant son costume de balayeur de la Ville, entouré des ouvriers de la Propreté, des habitants, de l’Ordre des Amis de Manneken Pis et de l’échevine de la Propreté, Karine Lalieux. Les habitants se sont ensuite mis au nettoyage des rues de Bruxelles-Ville. En parallèle, une dizaine de projets d’envergure ont été réalisés pour permettre la sensibilisation des citoyens.

Dans le centre-ville, une grande action de sensibilisation autour des mégots de cigarette a par exemple été organisée. Pour l’occasion, Leo not happy était de la partie. Autre initiative dans le quartier Bockstael, où l’artiste Geralda De Vos a transformé les déchets ramassés par les habitants et en a réalisé des animaux. Cette journée dédiée à la propreté s’est terminée en musique devant la Bourse au son de fanfares présentes pour l’occasion. (avec Belga, photo Leo not happy)