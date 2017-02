15 000 préventes vendues, c’est plus que le nombre d’entrées de la précédente édition. Le Comic Con Brussels a ouvert ses portes samedi 25 février à Tour & Taxis. Au programme : BD, cosplays, artistes et acteurs.

Une convention de deux jours qui attirent les fans et les curieux.

Reportage : Martin Caulier et Marjorie Fellinger