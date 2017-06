« BXL Universel » ou « Bruxelles: art contemporain et culture populaire », est le thème de l’exposition qui se tiendra du 14 juin au 3 septembre dans la salle d’exposition du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris.

L’exposition dresse un portrait subjectif de la capitale belge, de son « melting pot » et de son esprit surréaliste, en confrontant art contemporain et création populaire. Elle réunit des oeuvres aussi variées qu’une machine du monde inspirée par l’Atomium (Franz Gsellmann), que des installations spectaculaires et polymorphes (Charlemagne Palestine, Kendell Geers) ou incarnant la prise de conscience écologique (Lise Duclaux). Ces oeuvres s’avèrent tellement proches de nous qu’elles effacent les frontières entre l’art et la vie de tous les jours, chamboulant les catégorisations habituelles entre « high » et « low » culture, entre la norme et la marge.

L’exposition, qui est une adaptation de celle présentée à Bruxelles à l’occasion du dixième anniversaire de la Centrale pour l’art contemporain, réunit des créations de Jacques Brel, Marcel Broodthaers, Gal, Frédéric Jannin et Stefan Liberski (« Les Snuls ») Kroll, Elvis Pompilio, François Schuiten, Stromae, Toots Thielemans ou encore l’incontournable « Toone ».

L’événement, qui est inauguré ce mardi en début de soirée, est accessible au public du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 ainsi que les samedis et dimanches de 11h00 à 19h00. La salle d’exposition du Centre Wallonie-Bruxelles est située dans le quatrième arrondissement parisien au 127-129, rue Saint-Martin. (avec Belga, photo centrale.brussels)

Oeuvres de J. Louis AGAIN, Vincen BEECKMAN, Bernard BOCCARA, Jacques BREL, Marcel BROODTHAERS, Benoît de PIERPONT, Lucien DE ROECK, Marc DIDDEN, Lise DUCLAUX, Frédéric ETIENNE, EVER MEULEN, Christoph FINK, GAL, Pieter GEENEN, Kendell GEERS, Franz GSELLMANN, Jean HARLEZ, Fernand HELLINCKX, Gillis HOUBEN, Frédéric JANNIN & Stefan LIBERSKI (les SNULS), KROLL, Thomas LEROOY, MAREC, Johan MUYLE, Charlemagne PALESTINE, Marie-Françoise PLISSART, Elvis POMPILIO, Jean-Pierre ROSTENNE, Kurt RYSLAVY, François SCHUITEN, STIKSTOF, STROMAE, Pascal TASSINI, Toots THIELEMANS, TOONE, Geert van BRUAENE (le petit Gérard).

Commissariat : Carine Fol