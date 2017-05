STIB : les transports en commun seront perturbés ces mercredi et jeudi

La venue du président américain Donald Trump en Belgique et la réunion spéciale de l’Otan prévue jeudi auront des conséquences sur la circulation des transports en commun à Bruxelles. Dès mercredi après-midi, les accès de certaines stations de métro seront réduits. Jeudi, la station Schuman sera complètement fermée. Plusieurs lignes de trams et de bus opérant sur le tracé entre l’aéroport de Zaventem et le centre de Bruxelles seront par ailleurs déviées, a indiqué lundi An Van Hamme, la porte-parole de la Stib.

De mercredi 14h30 au jeudi 16h, les accès de plusieurs stations de métro seront fermés mais la circulation des différents métros se fera normalement :

Arts-Loi : accès 1 et 2 (vers le boulevard du Régent), 5 et 6 (vers l’avenue des Arts). Les accès n°3 et 4 vers la rue de la Loi restent ouverts.

accès 1 et 2 (vers le boulevard du Régent), 5 et 6 (vers l’avenue des Arts). Les accès n°3 et 4 vers la rue de la Loi restent ouverts. Trône : accès 2 (vers la rue Montoyer). L’accès 1 vers la rue du Luxembourg (et toutes les lignes de bus) reste ouvert.

accès 2 (vers la rue Montoyer). L’accès 1 vers la rue du Luxembourg (et toutes les lignes de bus) reste ouvert. Porte de Namur : accès 1, 2 (vers la rue de Namur), 3 et 4 (vers l’avenue de la Toison d’Or). Les accès 5 (vers l’avenue Marnix) et 6 (vers la chaussée d’Ixelles) restent ouverts. Le bureau des objets trouvés de la station Porte de Namur est fermé toute la journée du 24 mai.

accès 1, 2 (vers la rue de Namur), 3 et 4 (vers l’avenue de la Toison d’Or). Les accès 5 (vers l’avenue Marnix) et 6 (vers la chaussée d’Ixelles) restent ouverts. Le bureau des objets trouvés de la station Porte de Namur est fermé toute la journée du 24 mai. Louise : accès 2, 3, 4 (vers le Boulevard du Régent et l’avenue Henri Jaspar). Les accès 1 (avenue Louise / Avenue de la Toison d’Or), 5 et 6 (vers les arrêts de tram) restent ouverts.

accès 2, 3, 4 (vers le Boulevard du Régent et l’avenue Henri Jaspar). Les accès 1 (avenue Louise / Avenue de la Toison d’Or), 5 et 6 (vers les arrêts de tram) restent ouverts. Schuman : accès 5, 6, 7 et 8 (vers le rond-point Schuman, le Berlaymont, le Juste-Lipse et la rue Archimède). Les accès 1, 2, 3 et 4 et 9 côté gare SNCB restent ouverts (uniquement le mercredi 24 mai). Le métro des lignes 1 et 5 ne s’arrêtera pas à la station Schuman le jeudi 25 mai.

Suite au déplacement du président américain à Bruxelles, entre le Palais Royal et l’ambassade des États-Unis, le mercredi 24 mai, les lignes de tram et de bus croisant l’itinéraire du convoi de Donald Trump seront interrompus sur son passage. Les lignes de tram 7, 25, 55, 62, 92, 93, 94 et 97 ainsi que les lignes de bus 12, 14, 15, 21, 22, 27, 28, 29, 38, 45, 47, 54, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 80, 86, 88 et 95 font partie des lignes concernées, précise la STIB.

Le jeudi 25 mai, les bus 21, 36, 60 et 79 seront déviés toute la journée via la station Maelbeek. Les arrêts Froissart et Parc Léopold (bus 21) ne seront pas desservis et l’arrêt Schuman (bus 21 et 79) est déplacé. Dans le quartier de l’OTAN, les lignes de tram 55 et 62 et de bus 21 et 65 seront également interrompues suite au sommet de l’OTAN.

La marche de protestation « Trump not Welcome » organisée mercredi perturbera également le réseau de surface de la STIB, admet encore An Van Hamme. (Avec Belga, photo BX1)