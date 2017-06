STIB : des travaux à la station Simonis mènent à l’interruption du tram 19

Déjà bloqué durant ce week-end de Pentecôte entre les stations Cimetière de Jette et Simonis en raison d’une fuite d’eau à réparer, le tram de la ligne 19 va de nouveau être interrompu à hauteur de la station Simonis, et ce durant une période de trois mois. Cette interruption est due aux travaux pour la future ligne de tram 9 qui doit ouvrir en 2018.

Les trams seront interrompus entre les arrêts Besme et Simonis/Avenue de Jette, et aucun bus ne sera prévu entre ces deux arrêts. Les personnes venant du métro devront ainsi marcher vers l’arrêt Besme pour prendre le tram 19 en direction de Grand-Bigard et vers l’arrêt Simonis/Avenue de Jette pour prendre le tram 19 en direction de De Wand. Des itinéraires-alternatifs sont également proposés aux navetteurs via les bus des lignes 13, 14, 15, 20, 49 et 87, ainsi que les lignes 2 et 6 du métro.

De nouveaux horaires seront également proposés en matinée et en soirée. La STIB ajoute que des travaux de voirie seront également prévus entre la rue Léon Théodor et la place du Miroir en juillet : le tram 19 sera donc remplacé par un bus entre les arrêts Simonis et Cimetière de Jette. En août, des travaux sur l’avenue Sobieski entraîneront le prolongement de cette coupure jusque De Wand. (Gr.I., photo Belga/Laurie Dieffembacq)