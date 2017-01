Stationnement à Woluwe-St-Lambert : les agents directement avertis sur leur GSM

Des nouvelles bornes de stationnement intelligentes viennent d’être installées à Tomberg (Woluwe-St-Lambert), selon une information de La Libre. Les automobilistes peuvent se garer gratuitement pendant 15 minutes. Un feu vert apparaît alors sur la borne et un compte à rebours commence. Le quart d’heure passé, le feu passe au rouge. Le véhicule est alors en infraction et peut être verbalisé. Lorsque le feu devient rouge, les agents de contrôle sont au courant via leur GSM et peuvent donner une amende. Plusieurs bornes similaires pourraient être installées dans la commune.