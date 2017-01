Stade national : pas de majorité à Grimbergen pour la suppression du sentier du Parking C

Le conseil communal de Grimbergen n’a pas dégagé jeudi soir de majorité pour supprimer le sentier vicinal sur le site du parking C du plateau du Heysel, où devrait avoir lieu la construction du futur stade national.

Le décompte des voix lors du vote du conseil communal est de 16 pour, 16 contre et une abstention, ce qui empêche la suppression du sentier. Le parti Groen, dans la majorité, a voté contre. Deux membres de l’opposition francophone UF ont voté pour et un autre s’est abstenu. La suite à donner à ce dossier est encore incertaine. La société Ghelamco a introduit des demandes de permis de bâtir et d’environnement pour la construction du Stade national sur le parking C du Heysel. Cette société ne prendra de position sur le vote du conseil communal qu’après une évaluation juridique de cette décision, a indiqué Ghelamco dans une réaction. Selon Philip Neyt, membre du conseil d’administration de Ghelamco, la décision négative va à l’encontre d’une décision précédente du juge de paix de Grimbergen rendue en septembre dernier. « Il n’y a en définitive aucune fonctionnalité à ce sentier fantôme qui se place en travers d’un projet d’envergure régionale et nationale« , a-t-il ajouté. Ghelamco assure encore croire en la qualité du projet et dans une issue favorable. La N-VA a pour sa part appelé à la rénovation du stade roi Baudouin à l’annonce du résultat du vote du conseil communal de Grimbergen. Les élus Philip Roosen, au sein du conseil communal de Grimbergen, et Johan Van Den Driesche, au parlement bruxellois, ont invité à s’atteler à transformer cette infrastructure en « temple moderne et contemporain du sport ». M. Van Den Driesche l’évoque en tant que « plan B », idéal non seulement pour le Memorial Van Damme et éventuellement pour le championnat européen de football de 2020. (Belga)