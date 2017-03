Stade : les nuages noirs s’accumulent au-dessus du Parking C

Y aura-t-il un jour un nouveau stade sur le parking C du Heysel, capable notamment d’accueillir des matches pour l’Euro 2020 ? On ne le sait pas encore, mais ce qui est certain, c’est que la gestation du projet est pour le moins compliquée, voire digne d’un mauvais thriller. Le projet a beaucoup d’opposants et tout est bon jusqu’à présent pour le mettre en péril. Depuis le départ, et le choix du parking C, situé sur la commune de Grimbergen, tout semble terriblement compliqué. Derniers avatars en date : un chemin disparu mais toujours présent sur les cartes, le Sporting d’Anderlecht qui ne veut plus y poser ses crampons; ou encore, tout dernièrement, le refus (jusqu’à présent) du ministre Weyts de vendre deux terrains propriété des autorités flamandes. Par ailleurs, une étude néerlandaise estime que la rénovation du stade actuel reviendrait aussi cher que d’en construire un nouveau. Le temps passe donc, mettant chaque jour un peu plus en péril le projet, tel qu’imaginé. (Photo Belga)