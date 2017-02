Stade national: les bourgmestres de la région Hal-Vilvorde inquiets au sujet du dossier Eurostadion

Les bourgmestres de Hal-Vilvorde (Brabant flamand) ont fait part, samedi à l’occasion d’une réunion d’un organe de concertation réunissant tous les bourgmestres de la région (le « Toekomstforum Halle-Vilvoorde »), de leurs inquiétudes quant au dossier de l’Eurostadion, le nouveau stade national censé être érigé sur le parking C du Heysel, sur le territoire de la commune de Grimbergen. Les bourgmestres affineront leur position lors d’une réunion prévue le 15 février, a indiqué le bourgmestre de Vilvorde, Hans Bonte.

« Le Toekomstforum suit le dossier de l’Eurostadion de très près et avec une certaine méfiance. Avant de lancer un projet d’une telle envergure, les prescrits en matière d’environnement, mobilité et aménagement du territoire doivent être remplis, et nous avons de gros doutes que ce soit actuellement le cas », explique le bourgmestre de Vilvorde. La commune de Grimbergen se prononcera le 13 février sur le permis. « Lors de la réunion, il est apparu que l’avis négatif rendu par l’administration flamande compétente est contraignant. La décision de Grimbergen est donc déjà prévisible. Nous ne comprenons d’ailleurs pas qu’un projet d’une telle ampleur, dépassant le cadre régional, doive être autorisé au niveau local », poursuit Hans Bonte. La bourgmestre de Grimbergen, Marleen Mertens (CD&V), était présente samedi lors de la réunion du « Toekomstforum Halle-Vilvoorde » (Belga)