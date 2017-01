Le conseil communal de Grimbergen se penchera demain soir sur le dossier du futur stade national. On apprend que le sentier vicinal qui traverse le site est désormais évalué à 1,45 millions d’euros, soit le triple du prix négocié par Grimbergen à l’époque avec la Ville de Bruxelles et le promoteur Gelhamco. Du côté de la Ville, on ne souhaite faire aucun commentaire avant le conseil communal de Grimbergen