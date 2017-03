Stade national : « Bruxelles bénéficie toujours de la confiance de l’UEFA »

Bruxelles bénéficie toujours de la confiance de l’UEFA (Union européenne de football) dans le dossier du Stade national, censé accueillir des rencontres de l’Euro 2020 de football, a indiqué le comité en charge de l’Euro 2020 à Bruxelles vendredi dans un communiqué.

« Nous sommes conscients qu’il y a des problèmes, mais nous avons été tenus informés par le comité d’organisation bruxellois dès le début du projet. Il est cependant encore possible de boucler le projet dans les temps prévus« , a déclaré Martin Kallen, CEO d’UEFA Events, lors d’un workshop qui a réuni les 13 villes hôtes de l’Euro 2020 mercredi et jeudi à Nyon, où siège l’UEFA. L’Euro 2020 se déroulera pour la première fois dans 13 villes européennes, dont Bruxelles. Un nouveau stade national doit être construit sur le parking C du Heisel à Grimbergen, sur un terrain appartenant à la Ville de Bruxelles mais situé en région flamande. Le dossier connaît toutefois des retards, à tel point qu’on se demande si l' »Eurostadium » sera prêt à temps, voire s’il sera construit un jour. « L’union belge de football est bien consciente de l’obsolescence de nos infrastructures. La candidature pour l’Euro 2020 correspond à la philosophie de l’Union belge pour des nouveaux stades. En temps voulu, l’Union belge choisira la meilleure organisation aux meilleures conditions financières pour les matches de l’équipe nationale« , déclare Koen De Brabander, secrétaire général de l’URBSFA. (Belga)