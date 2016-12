Stade national : 65 réclamations contre la suppression du sentier vicinal

Soixante-cinq réclamations ont été déposées contre la suppression du sentier vicinal traversant le parking C du Heysel, où doit être construit le stade national, rapporte mercredi le site d’information bruxellois bruzz.be. La commune de Grimbergen, sur le territoire de laquelle se trouve le site, va maintenant lister les différentes objections et les présenter au conseil communal. Tant que l’existence administrative de ce sentier, dont on ne trouve plus trace dans la réalité, se perpétue, les travaux de construction de l’Eurostadion ne pourront pas commencer.

Du 24 novembre au 24 décembre dernier, tout un chacun avait la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la commune brabançonne afin de s’opposer à la suppression du sentier. Il est possible que des objections supplémentaires, arrivées dans un autre service que celui de l’urbanisme, soient ajoutées à ce total de 65, le faisant grimper potentiellement à 70, confie la commune de Grimbergen. Les réclamations seront vraisemblablement étudiées par le conseil communal en février. Une fois que celui-ci aura rendu une décision motivée, le dossier sera transmis à la députation permanente de la province, qui prendra la décision finale. (Belga)