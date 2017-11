Le stade Constant Vanden Stock affiche complet pour Anderlecht/Club Bruges de dimanche

L’affiche de la 14e journée de la Jupiler Pro League entre le champion en titre, Anderlecht, et le leader, le Club Bruges, se jouera dans un stade Constant Vanden Stock rempli dimanche 5 novembre. Les Mauve et Blanc ont annoncé mercredi qu’il n’y a plus de ticket disponible.

« Jusqu’en début de semaine, quelques places étaient encore disponibles, mais elles ont désormais toutes trouvé acquéreur. Plus aucun ticket ne sera donc vendu au stade le jour même de cette joute au sommet », a indiqué le club bruxellois. Anderlecht, battu 5-0 par le Paris Saint-Germain mardi en Ligue des Champions, compte 9 points de retard sur le Club. Le duel commencera à 18h.

Belga