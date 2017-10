Une solution durable a été trouvée pour héberger la Justice de Paix de Saint-Josse dès janvier prochain

La Justice de Paix de Saint-Josse disposera à nouveau durablement de locaux, d’ici le mois de janvier prochain. Ainsi en a décidé vendredi le conseil des ministres en marquant son accord pour la location de quelque 540 m2 dans l’immeuble situé 28-30, avenue de l’Astronomie, a annoncé samedi le bourgmestre de la commune, Emir Kir (PS), via l’agence Belga.

A la suite de l’apposition de scellés, au début du mois d’août dernier, sur le bâtiment insalubre occupé par la Justice de Paix, rue du Méridien, le collège des bourgmestre et échevins de la commune avait autorisé l’organisation des audiences à titre provisoire et précaire dans la salle du conseil communal, à partir du 4 septembre dernier. Il avait aussi décidé d’héberger le personnel des services du greffe dans des locaux de la commune situés 9, avenue des Arts. Le bourgmestre avait interpellé les ministres de la Justice Koen Geens, (CD&V), en avril 2016 et 2017, et de la Régie des Bâtiments, Jan Jambon (N-VA), le 8 mars dernier pour les sensibiliser à cette situation préoccupante.

Il les avait rencontrés début septembre. A l’époque, il était déjà question d’un déménagement vers des locaux situés avenue de l’Astronomie, sans concrétisation. L’opération est désormais lancée. Le fédéral a conclu un bail de location d’une durée de 9 ans, pour des locaux situés 28-30 de cette avenue. Le transfert effectif est prévu pour le mois de janvier. Cela signifie, selon Emir Kir, que la commune devra formellement prolonger de quelques semaines la convention d’occupation précaire de ses locaux, ce qui ne pose pas de problème. Remerciant les ministres Koen Geens et Jan Jambon, M. Kir a qualifié cette décision de « belle victoire » car elle conforte la présence de la Justice de Paix dans la commune densément peuplée, ce qui est très positif pour les justiciables.

Belga