Les soirées Halloween, un business florissant dans le monde de la nuit

Les tout petits ne sont pas les seuls à célébrer Halloween en cette soirée du 31 octobre. Les grands seront également de sortie pour fêter la fête des horreurs dans les boîtes de nuit et autres bars.

En effet, d’année en année, la ferveur autour de la fête d’Halloween se fait de plus en plus intense et s’invite désormais dans les bars et la discothèques. Le rendez-vous est devenu incontournable pour les organisateurs de soirées, qui jouent sur le thème de la peur et des frissons pour attirer les amateurs de la nuit dans leur établissement. La preuve dans ce club huppé de la région, où la soirée d’Halloween est déjà dans toutes les têtes, à quelques heures de la grande fête.