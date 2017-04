Six millions pour soutenir l’emploi et l’entrepreneuriat innovant à Bruxelles

Le gouvernement bruxellois a décidé vendredi d’investir six millions d’euros afin d’organiser, en 2017, huit appels à projets destinés à renforcer les politiques structurelles de soutien aux indépendants et PME mises en œuvre par le ministre de l’Economie Didier Gosuin.

Selon M. Gosuin, l’initiative lancée en 2016 en application de la décision d’accorder désormais des subsides « Economie » et « Emploi », sur base d’appels à projets soumis à un jury d’experts indépendants a rencontré un grand succès. L’an dernier, plus de cinq millions d’euros ont été répartis sur ce mode, autour de huit thématiques répondant directement aux besoins et à l’évolution du contexte socio-économique bruxellois.En un an, la Région bruxelloise a soutenu 48 actions et projets pilotes de soutien à la création de start-up; quatre projets de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat; 41 projets d’économie circulaire; 26 projets de commerces originaux; 12 projets de lutte contre la discrimination à l’emploi; 14 projets d’économie sociale; et quatre projets de soutien aux filières techniques des écoles bruxelloises.Trois des huit appels à projets de 2017, ont été lancés vendredi sur les thèmes de l’accompagnement », la sensibilisation à l’entrepreneuriat, et l’appui aux entreprises sociales innovantes. Les thématiques des appels à projets 2017 visent notamment à soutenir les objectifs portés par le Small Business Act, premier plan PME bruxellois adopté en juin dernier, ainsi qu’à soutenir la stratégie NextTech.brussels, premier plan global de soutien à l’entrepreneuriat TIC en Région bruxelloise. Toujours selon le ministre bruxellois de l’Economie, la deuxième édition de l’appel à projets d’économie circulaire « Be Cicular » est d’ores et déjà lancée. Sont annoncés, pour avril et mai, les appels à projets « Équipements des écoles techniques et professionnelles », « Promotion de la diversité », « NextTech.brussels » et « Open Soon ». (Belga)